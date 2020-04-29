Севастополь, , 13:14 — REGNUM За сутки в Севастополе зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Севздрава.

«Инфицированы два пациента городской больницы № 9, которых перевели туда из больницы имени Даши Севастопольской, а также стоматолог городской больницы № 4 и рабочий со стройплощадки в Бельбеке», — уточнили в пресс-службе.

Общее количество заражённых граждан в городе достигло 77.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 36 новых случаях заражения коронавирусом среди рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.

Об этом: В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей