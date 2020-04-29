Махачкала, , 13:17 — REGNUM Ноутбуки бесплатно получили 30 многодетных семей из Махачкалы, в которых воспитываются четверо и более детей. Техника предоставлена в целях успешного прохождения дистанционного обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в пресс-службе дагестанского отделения партии «Единая Россия», которое выступило инициатором акции.

Отмечается, что не все семьи в Дагестане имеют технические средства для организации учебного процесса в домашних условиях. В связи с этим волонтерский центр регионального отделения партии выступил инициатором проекта «Учимся вместе» при участии депутата Народного собрания Дагестана Наримана Темуркаева, молодежного парламента и волонтеров «Молодой Гвардии Единой России».

«Волонтеры доставили 30 ноутбуков многодетным семьям, где воспитываются четверо и более детей, дети-сироты. Одним из основных критериев отбора этих семей было наличие в них детей старшего школьного возраста, которым предстоит сдача экзаменов в этом году», — сказано в сообщении.

Отмечается, что работа в этом направлении будет продолжаться. В пресс-службе отделения партии также пояснили, что ноутбуки многодетным семьям предоставляют бессрочно, а не на время дистанционного обучения.

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