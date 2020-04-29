Хабаровск, , 13:18 — REGNUM Известный хабаровский кулинарно-туристический проект «Кухня без границ» решил поддержать поваров и предприятия общепита, которые из-за карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса, оказались не в лучшем положении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автор проекта «Кухня без границ Татьяна Аршинова с шеф-поваром ресто-бара «Студия-59» Павлом Градобоевым Из архива Татьяны Аршиновой

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Создатель и руководитель проекта «Кухня без границ» Татьяна Аршинова в Instagram знакомит жителей разных регионов и, конечно, хабаровчан, с творениями поваров различных хабаровских кафе и ресторанов.

С 1 по 30 апреля «Кухня без границ» проводит в Instagram конкурс «Расскажи о себе и поделись рецептом». Пока предприятия общепита работают не в полном объёме, их будущие посетители могут познакомиться с их кухней. А после завершения режима самоизоляции будут знать, куда идти — ведь всегда интереснее прийти в ресторан, в котором ты уже, пусть и заочно, знаком с поваром.

«Участники конкурса, а также подписчики нашего аккаунта в Instagram, смогут выиграть приз — «Посылку от (для) дальневосточника». Это наш гастрономический сувенир, который давно завоевал популярность не только в Хабаровском крае, но и далеко за его пределами. В составе «Посылки» — продукты от дальневосточных производителей самого высокого качества — мёд с женьшенем, сироп из дальневосточных ягод, кальмар, морская капуста. Это — в посылке от дальневосточника. А в посылке для дальневосточника — продукты, произведенные в странах — бывших республиках СССР — белорусские конфеты, армянские приправы, узбекские сухофрукты и многое другое», — рассказала Татьяна Аршинова.

Проект также интересен тем, что позволяет людям, уставшим от самоизоляции, совершить виртуальный гастрономический тур и познакомиться с новыми рецептами.

Как сообщало ИА REGNUM, авторский проект Татьяны Аршиновой «Кухня без границ» является трижды лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (2016, 2018, 2019). Как фестиваль-конкурс «Кухня без границ» проходил в Хабаровском и Приморском краях, в Еврейской АО, в Бурятии, Якутии, Приамурье, а также в Китае.