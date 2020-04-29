Пенза, , 13:15 — REGNUM План по развертыванию коек в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) выполнили шесть регионов округа. Об этом доложили главы субъектов полпреду президента РФ в ПФО Игорю Комарову в ходе совместной видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В соответствии с поручениями главам Удмуртской и Чувашской республик, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, в больницах регионов к 28 апреля должно было быть развернуто 17 564 койки.

Руководители отчитались о перевыполнении планов и готовности уже 19 293 коек.

Также они сообщили о работах по оснащению коек кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких. Согласно их докладам, в регионах имеется недостаток оборудования, который еще предстоит устранить.