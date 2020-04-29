Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Вакцина против коронавируса, как считается, подтвердила свою эффективность при испытаниях на обезьянах в США, сообщает The New York Times .

Эксперимент по опробованию вакцины, разработанной в Оксфордском университете, заключался в том, что обезьян, которые были вакцинированы, пытались заразить коронавирусом. Шесть обезьян-испытателей были помещены в условия свободного контакта с зараженными коронавирусом сородичами. За 28 дней, прошедших с начала эксперимента, ни одна из обезьян, получивших вакцину, не заразилась, хотя без вакцины заражение все так же передавалось.

Следует ожидать, что оксфордская вакцина уже приближается к следующей фазе разработки, которая заключается в адаптации к человеческому организму.