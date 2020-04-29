Мадрид, , 12:57 — REGNUM В Испании увеличился суточный прирост летальных случаев от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Так, согласно опубликованным 29 апреля данным министерства здравоохранения королевства, за последние сутки в стране скончались 325 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

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Для сравнения: днём ранее этот показатель составил 301 случай. На сегодняшний день общее число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Испании достигло 24 275 человек.

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За период пандемии было выявлено 212 917 инфицированных коронавирусом, включая 2144 новых случая заражения, подтверждённые за последние сутки.

Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек (+6399 случаев излечения за последние 24 часа).

Как сообщало ИА REGNUM, уже со 2 мая жителям Испании могут разрешить выходить на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Как пояснил испанский премьер-министр Педро Санчес, ослабление карантина вступит в силу, если эпидемиологическая ситуация в стране продолжит улучшаться.