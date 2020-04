Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Пользователи Epic Games Store должны будут какое-то время проходить двухфакторную аутентификацию при получении бесплатных игр. Об этом его 29 апреля администрация сервиса сообщила на его сайте.

Новые условия будут действовать в период с 29 апреля по 21 мая 2020 года. В компании отметили, что решили сделать это для того, чтобы побудить геймеров предпринять шаги по повышению безопасности своего аккаунта.

Уведомление о необходимости прохождения двухфакторной аутентификации будет появлятсья каждый раз, когда пользователь будет жать кнопку «получить». Это будет происходить в случае, если у него не включена защита учётной записи.

Напомним, сейчас в Epic Games Store можно получить бесплатно игру For The King. Аналогичная акция на The Dark Descent и Crashlands стартует 30 апреля 2020 года.

