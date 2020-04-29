Стокгольм, , 12:55 — REGNUM Согласно последним данным Статистического управления Швеции, число смертей во всех пострадавших от COVID-19 ленах (традиционно — губерния) на 16 неделе 2020 падает. Однако неясно, является ли это реальным сокращением или дело идет о временном лаге, когда речь идет о предоставлении данных о количестве смертей в базу данных Статистического управления Швеции. Об этом 29 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

28 апреля был опубликован новый отчет Статистического управления Швеции по предварительным данным о смертности во всех ленах на 16 неделе 2020 г., длившейся с 13 по 19 апреля. Данные со свежей статистикой были представлены шведскими властями после того, как на предыдущей 15-й неделе они зафиксировали рекордный уровень недельной смертности в Швеции в 21 веке.

В статистике, опубликованной 28 апреля, было указано, что число погибших в округе Стокгольм за 16-ю неделю составил 633 человека, что на 96 человек меньше, чем число погибших за 15-ю неделю. Уменьшение количества смертей также зафиксировано в Даларне, Уппсале и Сёдерманланде.

Тем не менее, журналисты Fria Tider отмечают, что данные по смертности в Швеции, включая статистику по умершим от COVID-19, менялись не раз по причине запоздания поступления необходимой информации, поступающей из ленов Швеции в центральные учреждения страны.