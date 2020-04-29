Джакарта, 29 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Правительство Индонезии заявило, что число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии достигло 9771, сообщает Detik.
Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто подтвердил 260 новых случаев заражения, 784 случая смерти из-за коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля 2020 года число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии выросло до 9511.
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