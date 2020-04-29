Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Для тяжелобольных пациентов с COVID-19, которые получили экстренную помощь в палатах интенсивной терапии, теперь стоит следующая задача — долгая и тяжелая реабилитация. Трудности в осуществлении каждодневных жизненных потребностей будут возникать еще определенное время. Об этом 29 апреля сообщила шведская газета Aaftonbladet.

Затрудненное принятие пищи, паралич, агрессивность и растерянность — вот некоторые из осложнений, которые могут ждать тех, кто прошел курс интенсивной терапии после заболеванием COVID-19.

Так, например, в больнице Дандерюда, коммуны, расположенной в восточной части Швеции, были выписаны 600 вылечившихся пациентов. Вскоре многие из них будут зачислены в реабилитационную клинику, чтобы получить помощь в повседневной жизни после того, как они пережили тяжелую форму протекания инфекции, особенно после подключения к аппарату ИВЛ.

«Некоторые нуждаются в очень высокой специализированной реабилитации в течение длительного периода времени. Несколько недель или месяцев», — заявила Кристиан Борг, главный врач больницы Дандерюде и профессор реабилитационной медицины.