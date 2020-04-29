Москва, , 12:30 — REGNUM 95 единиц огнестрельного оружия изъяли сотрудники ФСБ и МВД в 21 регионе России, сообщили 29 апреля в пресс-центре Федеральной службы безопасности.

Правоохранители изъяли автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты, револьверы, а также 17 кг взрывчатых веществ, более 5 тыс. патронов и 167 артиллерийских боеприпасов. Изъяты также различные приспособления и части оружия.

Сотрудники ФСБ также выявили семь мастерских по изготовлению средств поражения и взрывчатых веществ. Все материалы направлены на криминалистическую экспертизу.

Напомним, в конце апреля сотрудники МВД изъяли в Горном Алтае 10 гладкоствольных ружей и семь нарезных винтовок. В результате возбуждено восемь уголовных дел.

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