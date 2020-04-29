Омск, , 12:27 — REGNUM 29 апреля обучающиеся в омских вузах студенты из Казахстана отправились домой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Омской области, 109 человек продолжат обучение в дистанционной форме.

По запросу посольства соседнего государства, как отмечается, региональные власти совместно с вузами города оказали им помощь в возвращении. На казахской границе студентов встречают представители областных администраций.

«При отрицательном результате теста на коронавирус и при отсутствии признаков заболевания студентов отвезут домой, где они должны будут соблюдать режим строгой изоляции», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее вернулись домой казахские студенты, проходившие обучение в вузах Башкирии.

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