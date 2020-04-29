Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Согласно последним статистическим данным, число смертей от COVID-19 в Швеции скоро достигнет отметки в 2 400 человек. По состоянию на 28 апреля количество летальных исходов составляет 2 355 человек. Ежедневное число случаев смерти в стране уменьшается. Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил о наметившемся тренде на снижение числа смертей. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Представители Агентства общественного здравоохранения отметили, что по состоянию 28 апреля время в Швеции подтверждено 19 621 случай заражения коронавирусной инфекции. За сутки в стране было зафиксировано 695 случаев заражения.

Число лиц, получающих интенсивную терапию, увеличилось с 1 353 до 1 388 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 2 355. За сутки был подтвержден 81 случай смерти.

«Это ужасно, когда кто-то умирает, и мы не должны сводить все к цифрам, но важно понимать, как выглядит развитие. Похоже, мы видим тренд на снижение», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.