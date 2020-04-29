Архангельск, , 12:26 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердили 13 случаев нового коронавируса, число зараженных с начала эпидемии выросло до 198 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Два новых случая заражения выявлены у пациентов областной больницы, четыре — в психиатрической больнице, два — у сотрудников «Севералмаза» (АЛРОСА). Инфекция выявлена и у людей, которые вступали в контакт с зараженными — в Архангельске, Северодвинске и Приморском районе.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Архангельской области выросло до 45.