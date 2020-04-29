Элиста, , 12:23 — REGNUM 192 случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия по данным на 29 апреля, об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов в традиционном прямом эфире в соцсетях.

Таким образом, за сутки в регионе, согласно региональной статистике, прибавилось девять подтверждённых случаев заражения. Согласно данным федеральной статистики, в регионе за сутки подтверждено 16 случаев заражения и 183 — в целом.

Выздоровели 38 заражённых, 31 человек находится в стационарах, в том числе шестеро детей и две беременные женщины. Семь пациентов находятся в тяжёлом состоянии, в том числе пять человек на ИВЛ.