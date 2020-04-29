Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге молодой человек при помощи социальной сети развращал восьмилетнюю девочку и склонял ее к интимной близости. Подозреваемый в сексуальном преступлении задержан, у него изъяты предметы, которые могут стать уликами.

Как рассказали 29 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, неделю назад, 22 апреля, в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее 8-летней дочерью некое лицо в соцсети «ВКонтакте» ведёт переписку циничного характера на сексуальные темы.

«Злоумышленник отправил ребенку фотоизображение интимного характера, склонял к встрече для совершения действий сексуального характера, к изготовлению и предоставлению ему фотографий», — уточнили в пресс-службе Главка МВД.

Органы СКР по Санкт-Петербургу, которым подследственны преступления в отношении детей и сексуальные преступления, возбудили уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Василеостровского района 28 апреля по месту жительства был задержан 18-летний петербуржец, учащийся колледжа. При обыске у него изъяли гаджеты, которые интересуют следствие.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Кроме того выполняются необходимые мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении им серии аналогичных преступлений», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Подозреваемый стал фигурантом по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки.