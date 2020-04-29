Мурманск, , 12:18 — REGNUM Компания «Новатэк», на стройплощадке которой произошла вспышка коронавируса, поставила в мурманские больницы 4 тысячи тестов на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Две тысячи тестов получила областная больница, столько же направлено в областной центр специализированных видов медицинской помощи. Очередная поставка запланирована в начале следующей недели — в пути находится ещё десять тысяч тестов.

Компания «Новатэк» также взяла на себя приобретение и поставку для этих учреждений лабораторного оборудования для тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области зарегистрировано 1126 случаев заражения SARS-CoV-2, из них 922 — на стройплощадке «Новатэка» в Белокаменке.