Москва, , 12:17 — REGNUM Российский лётчик Константин Ярошенко не получил медицинскую помощь вопреки заверениям администрации американской тюрьмы, в которой он содержится. Об этом 29 апреля заявила его супруга Виктория Ярошенко.

«Константину никакой медицинской помощи до сих пор не оказано. Даже температуру не померили», — приводит ТАСС слова жены Ярошенко.

Ранее генконсульство России в Нью-Йорке обратилось в тюрьму «Данберри» с запросом о состоянии здоровья Ярошенко, у которого подозревают заражение коронавирусом. После этого от администрации тюрьмы был получен ответ, в котором говорится о направлении его на медицинское обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля администрация тюрьмы Данбери отказала Ярошенко в досрочном освобождении.

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