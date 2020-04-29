Ханау, Германия, , 12:17 — REGNUM Несколько злоумышленников напали с ножом на прохожих в немецком городе Ханау, сообщает 29 апреля Focus Online со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 28 апреля. Четыре человека с ножевыми ранениями доставлены в больницу Ханау. Полиция уже задержала двоих подозреваемых 23 и 29 лет.

Причины нападения пока не известны. По предварительным данным, в нападении участвовали от пяти до семи человек.

Напомним, в августе 2019 года неизвестный мужчина с ножом набросился на прохожих в немецком Изрелоне. В результате нападения скончались два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве неизвестные напали с ножом на мужчину в автобусе