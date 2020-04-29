Омск, , 12:22 — REGNUM Несколько сотен комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей областной инфекционной больницы им. Долматова, а также для других инфекционных отделений Омска, передадут участники и волонтеры всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом сообщает «ФедералПресс».

В рамках акции «Мы вместе» добровольцы помогают не только врачам, но и многим тысячам пожилых, маломобильных и малоимущих граждан. В волонтерских штабах, организованных с начала действия режима самоизоляции в каждом регионе России, трудятся почти 100 тысяч добровольцев.

Также партнерами акции стали более 8,7 тысяч различных предприятий и общественных организаций, помогающие нуждающимся продуктами, услугами или перечисляющих взносы в благотворительные фонды. В виде пожертвований перечислено уже более 1 млрд рублей.