Томск, , 12:15 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в областной администрации.

Все предусмотренные режимом самоизоляции ограничения сохраняются. Одновременно готовится порядок работы ранее закрытых отраслей — образования, культуры, спорта, общепита и других, подчеркнул глава региона.

«Их открытие возможно по графику, начиная с 12 мая, но будет зависеть от состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в Томской области», — отметил Жвачкин.

В целом, по его словам, Томская область, «благодаря жёстким мерам», «стойко переживает эпидемию».

Кроме того, губернатор подчеркнул, что в Томской области не будут введены QR-пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля в Томской области был подтверждён 81 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим самоизоляции ужесточили в Томской области