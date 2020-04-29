Нефтекамск, Башкирия, , 12:18 — REGNUM Мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму семь миллионов рублей в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, в Нефтекамске руководитель фирмы подписал с городскими чиновниками соглашение, согласно которому он обязался отлавливать и содержать бездомных животных. Несмотря на то, что с 2016 по 2019 годы организация получала по этому контракту денежные средства, фирма свои обязательства не выполнила.

Отмечается, что 39-летний директор не предоставил соответствующие записи о проделанной работе. Помимо этого, обвиняемый предъявил чиновникам не соответствующие действительности акты и другие документы.

Таким образом, бюджету причинен ущерб в размере почти семи миллионов рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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