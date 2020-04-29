Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Спецрейс с тестами на коронавирус и средствами индивидуальной защиты прибыл в аэропорт в Тбилиси из Китая. Об этом 29 апреля сообщает грузинское общественно телевидение.

По данным журналистов, в Грузию, кроме 40 тыс. PCR-тестов из КНР, было бесплатно доставлено 20 тыс. тестов на выявление антител. На выгрузке присутствовала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Она рассказала журналистам, что в Грузии удается контролировать распространение коронавируса.

«Важно, чтобы мы продолжали строго придерживаться всех мер, чтобы у нас не было дополнительного возможного пика», — сказала глава минздрава.

Стоит отметить, что в Грузии более недели в статистике по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом наблюдается выход на состояние плато. На 29 апреля зарегистрировано 517 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, сколько потратит Грузия на покупку тестов на коронавирус