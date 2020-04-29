Йошкар-Ола, , 12:12 — REGNUM Режим самоизоляции в Марий Эл продлевается до 11 мая. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес глава республики Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Сохраняется обязательный домашний режим самоизоляции для всех граждан. Также продлевается запрет проведения массовых мероприятий.

«Действующим остается и введенный ранее масочный режим, то есть обязательное использование гражданами масок при нахождении в общественных местах и во всех вида транспорта общего пользования», — отметили в правительстве.

Кроме того, приезжающие в республику из других регионов граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Продлевается запрет на посещение храмов и кладбищ.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности начал действовать в республике 17 марта.

Ранее планировалось, что перечень предприятий, который смогут продолжить работу в рамках режима повышенной готовности, в Марий Эл будет скорректирован.