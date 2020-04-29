Пенза, , 12:15 — REGNUM Больницы в Пензенской области переполнены пациентами не только с положительными тестами на коронавирус, увеличилось число пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщила Дина Черёмушкина — руководитель пресс-службы губернатора региона.

Помимо этого, госпитализируются коронавирусные пациенты, как с тяжёлой, так и с лёгкой формами. Граждане со слабо проявляемыми симптомами, из числа контактных, находятся в стационаре до момента получения отрицательного теста на коронавирус. Таким образом, идет локализация очагов инфекции, купирование возможности заражения здоровых людей за пределами больниц.

На сегодняшний день из стационаров выпишут еще несколько человек. По области выздоровевшими числятся 96 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказался о нехватке больниц для зараженных коронавирусом пациентов.

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