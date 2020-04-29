Волгоград, , 12:11 — REGNUM Воздушная часть парада в честь Дня Победы пройдёт 9 мая 2020 года в Волгограде, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Пролёт синхронизируют с возложением памятных венков.

По информации Минобороны РФ, демонстрационный пролёт авиации будет проведён 9 мая в 10:00 по местному времени. Как пояснил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, воздушная часть парада синхронизирована с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласована с органами местного самоуправления. Увидеть авиатехнику можно будет в эфире местных телеканалов.

Всего военные задействуют 126 самолётов и 84 вертолёта в небе над 12 городами на территории округа.