Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Профессиональный игрок в Overwatch Джей Вон, известный под ником Sinatraa, по имеющейся информации, решил сменить специализацию и начать играть в новый тактический шутер Valorant компании Riot Games. Об этом 29 апреля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1255303294861393920

Издание отмечает, что Вон был MVP (самым ценным игроком) турнира Overwatch League 2019, благодаря которому The San Francisco Shock буквально разбила противников из Vancouver Titans со счётом 4−0.

Теперь Вон заявил, что он покидает команду. Сайт телеканала ESPN сообщил, что, по его информации, прогеймер перешёл в организацию Sentinels, чтобы играть за неё в Valorant.

Напомним, компания Riot Games начала закрытое бета-тестирование Valorant 7 апреля 2020 года. В нём могут участвовать геймеры из Канады, США, ЕС, России и Турции. Ожидается, что полноценный релиз игры состоится в 2020 году.

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