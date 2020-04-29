Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области официально подтверждён третий случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. В региональном пресс-центре ИА REGNUM уточнили, что летальный исход случился в ростовской горбольнице №1 имени Семашко.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась женщина 1950 года рождения. При этом пациентка имела ряд сопутствующих заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Ростовской области известно о трёх пациентах, которые скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский оперштаб обновил карту распространения коронавируса