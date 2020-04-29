Екатеринбург, 29 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Три работника екатеринбургской скорой помощи заразились новым коронавирусом. Об этом заявил главврач городской скорой Игорь Пушкарёв.
Как передаёт портал «Е1», все заразившиеся госпитализированы. Среди них — врач, которая недавно вернулась из отпуска.
«Я очень переживаю, ведь моя задача — сохранить дееспособный кулак медицинской помощи», — сказал Пушкарёв.
Всего в городской скорой насчитывается 1 тысяча 870 сотрудников. Все работники регулярно тестируются на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили ещё 90 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Всего зафиксировано 629 случаев.
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