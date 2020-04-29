Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM Три работника екатеринбургской скорой помощи заразились новым коронавирусом. Об этом заявил главврач городской скорой Игорь Пушкарёв.

Как передаёт портал «Е1», все заразившиеся госпитализированы. Среди них — врач, которая недавно вернулась из отпуска.

«Я очень переживаю, ведь моя задача — сохранить дееспособный кулак медицинской помощи», — сказал Пушкарёв.

Всего в городской скорой насчитывается 1 тысяча 870 сотрудников. Все работники регулярно тестируются на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили ещё 90 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Всего зафиксировано 629 случаев.

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