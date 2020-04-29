Черкесск, , 11:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии растет число выздоровевших пациентов с выявленным ранее коронавирусом. По данным на 29 апреля, их число составляет уже 14 человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

У семи из выздоровевших болезнь протекала в легкой форме. Им было разрешено остаться дома в режиме самоизоляции под контролем врачей. У остальных семи граждан коронавирусная инфекция спровоцировала развитие пневмонии. Состояние здоровья пациентов, госпитализированных в госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера, оценивалось как средней степени тяжести.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии зафиксировано 330 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Прирост за минувшие сутки составил 16 человек. За все время в республике произошло две смерти пациентов с коронавирусом.