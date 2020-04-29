Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Контракт на приобретение экспресс-тестов на коронавирус Грузией был опубликован 29 апреля на сайте госзакупок министерством здравоохранения страны.

Согласно контракту, заключенному с компанией Solemart, предполагается поставка из Нидерландов 30 тыс. тестов общей стоимостью 930 тыс. лари (около $290 тыс.). Таким образом, один тест обойдется государству в 31 лари (менее $10).

Срок поставки, прописанный в контракте, составляет 10 рабочих дней.

Напомним, ранее грузинское правительство договорилось о поставке 215 тыс. тестов в Китае у фирмы Shenzhen Bioeasy Biotechnology, но потом договоренности были разорваны из-за низкого качества их продукции.

Стоит отметить, что в Грузии проводится массовое тестирование на коронавирус. Ранее властями было объявлено, что состояние здоровья проверили у сотрудников системы здравоохранения, военнослужащих и сотрудников МВД.

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