Орел, 29 апреля 2020, 11:51 — REGNUM 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил 29 апреля федеральный оперштаб.
Общее число подтверждённых случаев заражения в регионе, таким образом, достигло 498, это меньше, чем у большинства соседних регионов.
По информации регионального оперштаба, большинство, 152 случая заражения, подтверждено в Орле, на втором месте — 96 случаев заражения — Мценск и Мценский район, 28 случаев подтверждено в Урицком районе. Только по одному случаю подтверждено в Колпнянском, Сосковском и Корсаковском районах области.