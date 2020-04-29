Владивосток, , 11:53 — REGNUM Власти Приморья ужесточили ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Коронавирус в России: вирусологи — за продление самоизоляции: все новости

«Жителям Приморского края не рекомендуется покидать населённые пункты, в которых они проживают или временно пребывают. А находиться в организациях, деятельность которых не приостановлена, необходимо строго в маске», — пояснили в оперативном штабе.

При этом во время действия режима полной самоизоляции приморцы могут беспрепятственно обращаться за медицинской помощью и в иных случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья, следовать к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I группы, инвалида с детства I группы, гражданина старше 65 лет — для ухода за ними, посещать близлежащие магазины и компании по оказанию услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносить мусор, выезжать на дачи и огороды.

Как сообщало ИА REGNUM, все прибывающие в аэропорт Владивостока пассажиры из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и заграницы обязаны находиться под медицинским наблюдением в изоляции дома, либо в обсерваторе 14 дней.

С 30 апреля введён обязательный масочный режим.