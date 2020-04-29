Пермь, , 11:48 — REGNUM В Пермском крае обострились проблемы с лекарствами для тяжелобольных детей. Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Дедморозим», в дефиците оказался препарат «Колистин». Этот антибиотик необходим детям, больным муковисцидозом.

Аналогов препарата в России нет. Ожидается, что на российский рынок лекарство вернётся не ранее конца июня 2020 года.

Проблемы возникли и с обеспечением детей такими препаратами, как «Сабрил» и «Прогликем». Оба лекарства являются незарегистрированными препаратами. Ранее родители приобретали и привозили их для своих детей в частном порядке. Сейчас так решить проблему и спасти своему ребёнку жизнь уже невозможно.

«Мы работаем над решением этой проблемы с минздравом Пермского края, где есть специалисты, которые прилагают все усилия, чтобы приобрести лекарства за счёт бюджета, но бессильны, когда их просто нет у поставщиков, готовых заявиться на конкурс. Такая ситуация — это, безусловно, последствия действий федеральной власти, которые усугубила эпидемия. В результате этим детям скоро просто нечем будет дышать», — сказал учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Известно, что в антибиотике «Колистин» нуждаются трое детей. Благотворительный фонд объявил сбор средств на покупку ампул, которые сумели найти в других регионах. Пока лекарство ещё есть, но нужно успеть его выкупить. Общая стоимость лекарства составляет почти 1,9 млн рублей.