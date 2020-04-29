Москва, , 11:48 — REGNUM В колледжах и техникумах в 2020 году разрешена дистанционная сдача экзаменов. Соответствующий проект приказа Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В дистанционной форме могут быть организованы как итоговые работы, так и государственные экзамены.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией, однако от дистанционных форматов в данном случае отказались — как отмечал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пока что технологическая система к этому не готова.