Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Петербургский парламент будет предлагать запретить практику «двойных лицензий» на алкоголь на одну и ту же торговую точку. Об этом сообщил председатель комитета Заксобрания Петербурга по законодательству, единоросс Денис Четырбок, передает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Сигареты и алкоголь Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Четырбока, соответствующая федеральная инициатива уже разрабатывается в комитете. Она подразумевает запрет на выдачу нескольких алкогольных лицензий одному заведению.

«Когда до 10 вечера точка работает как магазин розничной продажи, а после 10 вечера точка волшебным образом превращается в ресторан, бар, общепит, где наливают недорого», — пояснил депутат необходимость новации.

Нынешнее положение дел позволяет недобросовестным предпринимателям де-факто обходить запрет на продажу алкоголя в ночное время «путём имитации услуг общепита» с помощью простой барной стойки и пары стульев, считает единоросс.

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