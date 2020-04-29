Токио, , 11:45 — REGNUM Появления дракона Алатреона в игре Monster Hunter World: Iceborne было отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 28 апреля сообщил портал Eurogamer.

Из-за карантина разработчики не успевают закончить работу над обновлением в срок. Изначально Алатреон должен был появиться в игре в мае 2020 года.

Напомним, Monster Hunter World — это ролевой экшен от японской компании Capcom, посвящённый охоте на гигантских чудовищ. Позже разработчики выпустили масштабное дополнение Iceborne, добавляющее в игру множество новых существ.

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