Токио, 29 апреля 2020, 11:45 — REGNUM Появления дракона Алатреона в игре Monster Hunter World: Iceborne было отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 28 апреля сообщил портал Eurogamer.
Из-за карантина разработчики не успевают закончить работу над обновлением в срок. Изначально Алатреон должен был появиться в игре в мае 2020 года.
Напомним, Monster Hunter World — это ролевой экшен от японской компании Capcom, посвящённый охоте на гигантских чудовищ. Позже разработчики выпустили масштабное дополнение Iceborne, добавляющее в игру множество новых существ.
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