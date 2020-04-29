Москва, , 11:53 — REGNUM Около половины жителей России перестали употреблять алкоголь в период пандемии коронавируса, более трети отказались от сладостей и колбасы. Об итогах соответствующего исследования сообщает 29 апреля пресс-служба Роскачества.

Спиртное перестали употреблять 45% респондентов. От кондитерских изделий и сладостей отказались 38% опрошенных, от колбасных изделий и деликатесов — 35%. Чаще такие отказы встречаются среди респондентов старше 55 лет. Среди них отказались от спиртного 67%, от сладкого — 56%.

Продолжают покупать те же товары, что и до пандемии, 57% опрошенных. Ещё 27% руководствуются ценой на продукты питания.

Опрос проводился для российских пользователей старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В нём приняли участие 1036 человек.

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