Москва, 29 апреля 2020, 11:53 — REGNUM Около половины жителей России перестали употреблять алкоголь в период пандемии коронавируса, более трети отказались от сладостей и колбасы. Об итогах соответствующего исследования сообщает 29 апреля пресс-служба Роскачества.
Спиртное перестали употреблять 45% респондентов. От кондитерских изделий и сладостей отказались 38% опрошенных, от колбасных изделий и деликатесов — 35%. Чаще такие отказы встречаются среди респондентов старше 55 лет. Среди них отказались от спиртного 67%, от сладкого — 56%.
Продолжают покупать те же товары, что и до пандемии, 57% опрошенных. Ещё 27% руководствуются ценой на продукты питания.
Опрос проводился для российских пользователей старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В нём приняли участие 1036 человек.
Читайте также: Жители России рассказали, чего боятся в условиях пандемии