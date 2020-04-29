Майкоп, , 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. На видеосвязи были руководители правительства РФ, администрации президента РФ, всех субъектов страны.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Президент РФ Владимир Путин напомнил о задачах, поставленных перед регионами, и дополнительных полномочиях, которые получили руководители субъектов для определения перечня конкретных профилактических мер. Владимир Путин также отметил, что за главами субъектов Федерации сохраняются дополнительные полномочия для принятия решений по выходу из режима ограничительных мер адекватно ситуации в регионах.

Мурат Кумпилов, говоря об итогах совещания, отметил, что все задачи, поставленные президентом по борьбе с коронавирусом, а также по поэтапному выходу из ситуации, должны быть выполнены.

«В республике удаётся сдержать распространение вируса. Но сейчас крайне важно закрепить этот результат. Поэтому необходимо проявить ответственность, выдержку и строго соблюдать предписанные меры еще до середины мая, как рекомендуют специалисты. Сейчас это особенно необходимо. Нельзя перечеркнуть весь пройденный путь! Мы также продолжим наращивать ресурс медицинских учреждений, мобилизацию сил, чтобы выполнить задачи, которые поставил Президент РФ по выходу из режима ограничений и поддержке населения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также заявил, что в регионе уже начали выполнять задачу по поэтапному запуску экономики, поставленную президентом. В республике утвержден региональный План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год. Предусмотрены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения, оказанию адресной помощи населению.

«От того, как мы сможем сегодня мобилизовать все силы, эффективно использовать федеральные инструменты поддержки, гибкий подход в поэтапном запуске экономики, во многом зависят темпы дальнейшего развития республики», — отметил Мурат Кумпилов.