Москва, , 11:45 — REGNUM Горячие обеды для волонтерских штабов акции #МЫВМЕСТЕ по всей России доставят добровольцы благотворительного фонда «Пища жизни». Об этом сообщили координаторы фонда.

Добровольцы фонда действуют во многих регионах России. Так, 28 апреля они передали продуктовые наборы в волонтерский штаб в Москве.

В Салавате благотворительный фонд каждую неделю проводит раздачу горячего питания для 16 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дважды с момента введения самоизоляции добровольцы из Ростова-на-Дону развозили продукты инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.

Ассоциация благотворительных фондов «Пища Жизни» создана в 1988 году и помогает людям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации. Сейчас подразделения фонда действуют в 46 городах России и ближнего зарубежья.