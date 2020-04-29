Калуга, , 12:11 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 29 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории калужской областной инфекционной больницы Иллюстрация ИА REGNUM

По данным областного оперштаба, всего в регионе зафиксировано 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 801 человек находится на лечении. 32 человека выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — в Калуге (196), в Боровском районе (145), в Обнинске (129) и Малоярославецком районе (76) и в Думиничском районе (75).

Выявлен очаг коронавирусной инфекции в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов, находящемся в Думиничском районе. На данный момент уже проведено обследование и тестирование всех проживающих, назначено лечение тем, у кого диагноз подтверждён. Остальные проживающие изолированы. У всех выявленных зараженных заболевание протекает в легкой форме, симптомы заболевания отсутствуют.

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