Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Главный санитарный врач Санкт-Петербурга сняла запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп. Об этом 29 апреля сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой, с 28 апреля в городе отменен запрет на плановые профилактические осмотры населения. Таким образом, горожанам разрешили проходить предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп.

«По анализу ситуации в городе необходимо возобновить профилактических прививок национального календаря и это не навредит населению», — пояснила 29 апреля главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Галина Чугунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что диспансеризация в Петербурге по-прежнему пока запрещена. Однако первый снятый запрет говорит о планомерном возвращении мегаполиса к привычному ритму жизни, остановленному из-за пандемии коронавируса.

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