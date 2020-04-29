Нью-Йорк, США, , 11:39 — REGNUM В GTA Online появилась «банда инопланетян», которая нападает на игроков. Об этом 29 апреля сообщает портал Shazoo.

Энтузиасты, одетые в костюмы пришельцев, похищают персонажей игроков и нападают на них с битами. Геймеры отмечают, что противостоять эксцентричным бандитам практически невозможно.

Напомним, GTA Online — это массовая многопользовательская экшен-игра, разработанная на основе GTA V. В ней геймеры могут создать уникального персонажа, исследовать открытый мир и выполнять миссии.

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