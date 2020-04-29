Архангельск, , 11:38 — REGNUM «ТКГ-2» закупила 1500 защитных костюмов для архангельских больниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

На покупку костюмов энергосбытовая компания потратила 3 млн рублей. Их отправили в областную клиническую больницу, Вельскую ЦРБ, Няндомскую ЦРБ, Плесецкую ЦРБ, Котласскую ЦГБ, областную станцию скорой помощи, психиатрическую больницу, а также в северодвинскую станция скорой помощи и северовдинскую больницу №2.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что медучреждения региона испытывают потребность в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, в области зарегистрировано 185 случаев заражения SARS-CoV-2. 37 человек выздоровели, один скончался.