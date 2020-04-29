Ростов-на-Дону, 29 апреля 2020, 11:38 — REGNUM Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Ростовской области обновил карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM.
Согласно обновлённым данным, наибольшее количество случаев инфицирования выявлено в Ростове-на-Дону — 248, Донецке — 67, Батайске — 56. Среди муниципальных районов по числу пациентов с коронавирусом лидируют Азовский район — 35, Белокалитвинский район — 31, Заветинский район — 23.
Всего выявлено 864 случая заражения коронавирусом, 58 человек выздоровели, трое скончались.
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