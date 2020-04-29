Красноярск, , 11:36 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтвердились 35 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, всего в регионе по состоянию на 29 апреля выявлено 609 человек с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в красноярском оперштабе.

Случаи заболевания зарегистрированы в 41 муниципальном образовании Красноярского края. 74 человека уже вылечились (плюс девять за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за весь период скончались семь пациентов с коронавирусом.

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