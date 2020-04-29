Якутск, , 11:41 — REGNUM Минздрав Якутии распределил дотацию в 338 млн рублей на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для больниц республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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426 единиц разного оборудования закупят на 321,1 млн рублей, СИЗ — на 16,9 млн рублей.

«Будет закуплено пять систем централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), 30 аппаратов ИВЛ, более 1,4 тыс. хирургических респираторов, 1,3 тыс. одноразовых противоэпидемиологических комплектов, 1,5 тыс. многоразовых костюмов и более 1,4 тыс. защитных экранов», — пояснили в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске скончались женщина 85 лет и мужчина 66 лет с коронавирусом. На 29 апреля в республике зарегистрировано 183 случая заражения SARS-CoV-2.