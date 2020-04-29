Тверь, , 11:34 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.

Всего в регионе на данный момент подтверждено уже 518 случаев заражения. 51 человек выздоровел. В регионе также зафиксирован один случай летального исхода у пациента с подтверждённым заражением.

На данный момент в изоляции под постоянным медицинским наблюдением остаются 466 человек. Кроме того, в регионе увеличивают объёмы тестирования жителей на коронавирус — за минувшие сутки обследование прошли 1 тыс. 470 человек, всего обследовано 25,7 тыс.