Москва, , 11:33 — REGNUM В России почти у половины (45%) заразившихся коронавирусом за минувшие сутки не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего за сутки в стране было выявлено 5841 случаев заражения коронавиурсом в 82 регионах. От болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 108 человек, 1830 — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 29 апреля в России подтверждено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 972 человека, выздоровели — 10 286.

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