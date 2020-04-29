Пенза, , 11:40 — REGNUM В Пензенской области в семи организациях проводят исследования на наличие коронавируса. По количеству сделанных тестов на 100 тыс. жителей регион занимает одно из лидирующих мест в Приволжском федеральном округе.

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В целом на 29 апреля в Пензенской вирусологической лаборатории провели 18 080 исследований, в лабораториях медучреждений — 13 507 исследований, рассказала руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 29 апреля в Пензенской области число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 человека и составило 364 случая инфицирования.

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